Товарооборот Кировской области с Китаем по итогам года может вырасти до 40 млрд руб. Это на 39% больше, чем в прошлом году, сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу года товарооборот Кировской области с Китаем может вырасти на 39%

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ К концу года товарооборот Кировской области с Китаем может вырасти на 39%

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сейчас объем взаимной торговли составляет 18 млрд руб. На Китай приходится более 50% всего товарооборота Кировской области.

Среди перспективных направлений для сотрудничества губернатор области Александр Соколов назвал переработку молока, глубокую переработку древесины, производство строительных материалов и удобрений, а также развитие логистической инфраструктуры.

Анна Кайдалова