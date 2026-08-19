Курскому регоператору по обращению с ТКО компенсируют 120 млн расходов

Регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на юго-западе Курской области компенсировали часть «выпадающих доходов» за 2025 год. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» ему перечислили 120 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направят на погашение текущих долгов, а также на реконструкцию действующего полигона ТКО.

С 2024 года в приграничных районах Курской области приостановлено взимание платы за вывоз мусора и другие коммунальные услуги. На фоне этого, отметили власти, регоператор столкнулся с нехваткой средств для стабильной работы.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Курской области 163,9 млн руб. на поддержку 22 коммунальных предприятий, работающих в приграничных районах.

Алина Морозова