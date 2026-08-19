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В Чувашии открыли телятник с объемом инвестиций 50 млн рублей

На Малдыкасинском молочно-товарном комплексе агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат» в Чувашии открыли новый телятник вместимостью 300 голов. Инвестиции в объект превысили 50 млн руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

В Чувашии открыли телятник с объемом инвестиций 50 млн рублей

В Чувашии открыли телятник с объемом инвестиций 50 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Чувашии открыли телятник с объемом инвестиций 50 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее на комплексе построили площадку для выращивания молодняка молочных пород на 590 голов. Инвестиции в нее составили 54,5 млн руб., 16,4 млн руб. из которых предоставили в качестве господдержки.

Анна Кайдалова