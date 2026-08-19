С начала лета в Геленджике утонули семь человек

С начала лета в Геленджике семь человек погибли в результате утопления, еще 18 пострадавших удалось спасти и доставить в больницы. Об этом сообщили на Станции скорой медицинской помощи Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Всего за этот период бригады скорой помощи 27 раз выезжали на вызовы, связанные с утоплением. Десять случаев произошли непосредственно в Геленджике, восемь — в Дивноморском, шесть — в Архипо-Осиповке. Еще два вызова поступили из Кабардинки и один — из Криницы.

Среди пострадавших было семь детей. При этом большинство происшествий произошло не в море: четыре случая утопления были связаны с бассейнами.

После происшествий 18 человек госпитализировали. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации, поскольку не получили серьезных повреждений.

Семерых человек спасти не удалось. Четверо умерли во время реанимационных мероприятий, еще трое погибли до прибытия бригад скорой помощи.

Анна Гречко