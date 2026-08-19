В программу диспансеризации Ленобласти включили новое исследование

Более 329 тыс. жителей Ленинградской области прошли первый этап диспансеризации за первые шесть месяцев 2026 года. Показатель составил 105% от плана на полугодие, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 329 тыс. жителей Ленобласти прошли диспансеризацию с начала года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Более 329 тыс. жителей Ленобласти прошли диспансеризацию с начала года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Кроме того, программа диспансеризации пополнилась новым исследованием. Теперь жители Ленобласти могут определить уровень липопротеида (а) — показателя, который используется для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В регионе также растет число жителей, которые проходят обследование репродуктивного здоровья. С начала года его прошли более 66 тыс. женщин и 71 тыс. мужчин.

Матвей Николаев