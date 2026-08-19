На выборы в Заксобрание Оренбуржья зарегистрированы 649 кандидатов

В Оренбуржье завершилась регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание региона. Как сообщает пресс-служба правительства, в региональный парламент выдвинуты 649 кандидатов. По областному избирательному округу в составе партийных списков зарегистрированы 503 человека, еще 146 кандидатов будут бороться за мандаты в 23 одномандатных округах. Доля отказов в регистрации составила 0,4%, что, по данным облизбиркома, является минимальным показателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На выборы в Госдуму от трех избирательных округов Оренбургской области зарегистрированы 22 кандидата от 9 политических партий. В целом по стране на выборы в нижнюю палату парламента от политических партий выдвинуто более трех тысяч кандидатов. Голосование на выборах в регионе пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

Яна Вежлева