МЧС предупредило об опасности смерчей у берегов Краснодарского края

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем у берегов региона. Экстренное предупреждение действует со второй половины дня 19 августа до первой половины дня 20 августа. Опасное явление может возникнуть на участке побережья от Анапы до Магри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным синоптиков, вероятность формирования смерчей над морем сохраняется с 14:00–16:00 и до конца суток 19 августа. Опасность также прогнозируется ночью, утром и в первую половину дня 20 августа. Информацию об угрозе распространило краевое управление МЧС со ссылкой на данные специалистов по погоде.

Речь идет о смерчах над акваторией Черного моря. Опасные воронки могут формироваться в указанный период вблизи побережья Краснодарского края. В связи с прогнозом в регионе действует экстренное предупреждение.

Мария Удовик