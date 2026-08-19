МЧС предупредило об опасности смерчей у берегов Краснодарского края
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем у берегов региона. Экстренное предупреждение действует со второй половины дня 19 августа до первой половины дня 20 августа. Опасное явление может возникнуть на участке побережья от Анапы до Магри.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
По данным синоптиков, вероятность формирования смерчей над морем сохраняется с 14:00–16:00 и до конца суток 19 августа. Опасность также прогнозируется ночью, утром и в первую половину дня 20 августа. Информацию об угрозе распространило краевое управление МЧС со ссылкой на данные специалистов по погоде.
Речь идет о смерчах над акваторией Черного моря. Опасные воронки могут формироваться в указанный период вблизи побережья Краснодарского края. В связи с прогнозом в регионе действует экстренное предупреждение.