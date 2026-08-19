В Саратовской области четыре района получат 78 млн рублей на ремонт дорог

В Саратовской области на обустройство дорог в четырех районах решено выделить 78 млн руб. Соответствующие поправки в бюджет утверждены на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Бегинина

Фото: Саратовская областная Дума Ирина Бегинина

Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что целевые поступления от других бюджетов бюджетной системы составляют 1,1 млрд руб. А поступившие федеральные дотации (900 млн руб.) будут направлены на ежемесячную денежную выплату работникам школ и садов (832,2 млн руб.), увеличение норматива стоимости горячего питания учащихся школ (67,8 млн руб.). Также замещены привлеченными источниками ранее выделенные средства на благоустройство г. Саратова в размере 196 млн руб.

Глава профильного ведомства отметила поддержку муниципалитетов в вопросах ремонта дорог. На их обустройство в 4 районах области в рамках областного дорожного фонда выделяется 78 млн. Размер регионального дорожного фонда достиг на сегодня 25,2 млрд руб., из них 12,7 млрд — областные средства. В течение года фонд был увеличен на 1 млрд руб.

Депутаты попросили разъяснить, каким районам и сколько будет выделено. Госпожа Бегинина пояснила, что райцентр Советского района и Ртищево получат по 25 млн руб., г. Аткарск — 20 млн руб., Новоузенск — 8 млн руб.

«Ранее в текущем году на эти цели уже предоставлено 295 млн руб.»,— напомнила глава ведомства.

В 2025 году такая помощь была оказана 11 муниципалитетам на сумму порядка 1 млрд руб. Также с 2022 года за счет средств областного дорожного фонда распределяются субсидии бюджетам сельских поселений из расчета 3 тыс. руб. на одного жителя. Ежегодно эта сумма составляет порядка 1,5 млрд руб. С 1 января 2021 года транспортный налог также поступает в доход местных бюджетов. В этом году это порядка 3,3 млрд руб.

Татьяна Смирнова