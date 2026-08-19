Неплательщица алиментов в Удмуртии скрывалась от судебных приставов на сеновале

Жительница Игринского района попыталась спрятаться от судебных приставов на сеновале, сообщили в УФССП по Удмуртии. За это ее привлекли к административной ответственности по статье о воспрепятствовании деятельности должностных лиц (ст. 17.8 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Удмуртии Фото: УФССП по Удмуртии

До визита судебных приставов по адресу ее проживания 45-летняя жительница игнорировала извещения о вызове в подразделение ФССП. Она лишена родительских прав: один из ее детей определен в детское учреждение, другой — под опекой бабушки.

По решению суда жительница должна выплачивать треть доходов в качестве алиментов. «На протяжении нескольких лет гражданка вела аморальный образ жизни и не исполняла судебное решение»,— говорится в сообщении. Возбуждено исполнительное производство. На нее может быть заведено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей (ст. 157 УК).