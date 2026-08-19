В Гатчинском районе у ранее судимого мужчины изъяли более 112 граммов амфетамина

В поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. В хозяйственной постройке на территории его дома оперативники обнаружили более 112 граммов амфетамина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция обнаружила в доме жителя Гатчинского района более 112 граммов амфетамина

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Полиция обнаружила в доме жителя Гатчинского района более 112 граммов амфетамина

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Мужчину задержали рано утром накануне. При осмотре хозяйственной постройки полицейские нашли две жестяные банки с пакетиками. Для хранения вещества, судя по представленным фотографиям, использовались банки из-под энергетика и газированного напитка. Рядом находились электронные весы и упаковочный материал.

Экспертиза установила, что в одном из свертков находился амфетамин массой 112,05 грамма. Наркотик, по данным полиции, предназначался для дальнейшего сбыта, однако до покупателей он не дошел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Уточняется, что ранее он уже был судим.

По предъявленной статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, суд может назначить штраф до 1 млн рублей.

Матвей Николаев