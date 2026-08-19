В Сочи проверили АЗС на спекуляцию топливом

На автозаправочных станциях Сочи не выявили фактов спекуляции топливом и несанкционированной торговли нефтепродуктами. Межведомственные группы, в состав которых входят профильные специалисты администрации города и сотрудники УВД Сочи, проверяют территории АЗС и места образования очередей. Мониторинг проводят для выявления незаконной перепродажи топлива, контроля за безопасностью граждан и защиты объектов топливной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

На всех городских АЗС организовали патрулирование прилегающих территорий. На наиболее загруженных заправках дежурят транспортные волонтеры в специальных жилетах. Они поддерживают постоянную связь с правоохранительными органами и должны сообщать о возможных нарушениях правопорядка.

Правоохранительные органы принимают меры для пресечения спекуляции и использования незаконных схем реализации топлива. Одновременно обеспечивается беспрепятственный доступ бензовозов к автозаправочным станциям.

Накануне межведомственные группы провели мониторинг АЗС «Газпромнефть» на Курортном проспекте. Нарушений при проверке не выявили. По словам директора департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александра Девина, специалисты контролируют не только сами заправки, но и места, где формируются очереди, поскольку там также могут возникать случаи несанкционированной торговли нефтепродуктами.

При выявлении незаконной перепродажи топлива, в том числе по завышенной стоимости, автомобилистов просят сообщать об этом в УВД или на горячую линию департамента потребительской сферы и услуг по телефону 8-928-458-14-61.

Мария Удовик