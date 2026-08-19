Расходы бюджета Казани на этот год увеличили с 68,5 млрд руб. до 69,2 млрд руб. Доходы города запланированы на уровне 64,8 млрд руб., таким образом, дефицит бюджета составит 4,4 млрд руб., сообщил начальник Финансового управления ИК города Ирек Мухаметшин на IX сессии Казанской городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расходы бюджета Казани на 2026 год увеличили до 69,2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Расходы бюджета Казани на 2026 год увеличили до 69,2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доходы и расходы бюджета увеличили на 598,7 млн руб. за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Татарстана. Из этой суммы 548 млн руб. направят на изъятие земельных участков для строительства объектов, 28,7 млн руб. — на содержание муниципальных учреждений, еще 22,1 млн руб. — на выплаты работникам и гранты.

Анна Кайдалова