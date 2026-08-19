Хозяин придорожного кафе на Ставрополье заплатит 8 млн рублей за взрыв газа

Кочубеевский районный суд вынес приговор владельцу придорожного кафе, расположенного на территории Кочубеевского муниципального округа. Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ в связи со взрывом газового оборудования, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Судом установлено, что владелец кафе нарушил правила размещения групповых газовых баллонных установок в помещении, что спровоцировало взрыв. В результате инцидента работники и посетители заведения получили травмы различной степени тяжести.

В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, а также запретил заниматься деятельностью по предоставлению продуктов питания и напитков на срок 2 года.

Гражданские иски пострадавших удовлетворены на общую сумму 8 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская