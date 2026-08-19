В Новороссийске бензин АИ-95 появился на 13 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 19 августа бензин АИ-95 был доступен на 13 АЗС, АИ-92 — на 10. При этом топливо по-прежнему отпускают с ограничениями: не более 30–60 литров на автомобиль и только в топливный бак, следует из данных администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего топливо отпускали 27 из городских АЗС. Дизельное топливо было доступно на 23 заправках, АИ-100 в наличии не было.

На ряде АЗС бензин пока доступен только для спецтранспорта и по топливным картам. В частности, такие ограничения действуют на двух заправках в Цемдолине — «Роснефти» и «Лукойле» на улице Ленина рядом с развязкой, а также на АЗС «Лукойла» в Верхнебаканском. Жителей просят воздержаться от их посещения.

При этом на отдельных заправках ограничения для физических лиц постепенно снимают. Так, на АЗС «Лукойла» в Глебовском с 12:00 должны начать отпускать АИ-92 и АИ-95 всем автомобилистам. Бензин обоих видов также доступен на Сухумском шоссе, АИ-95 — на АЗС «Лукойла» на улице Куникова.

АИ-92, АИ-95 и дизель доступны на АЗС Rusoil в Цемдолине и PNB в Кирилловке. На заправках «Уфим-нефти» в Цемдолине, Владимировке и Кирилловке есть все три вида топлива. АЗС «Кристины» на улице Шиллеровской располагает АИ-95.

На остальных работающих заправках преимущественно доступно дизельное топливо. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко