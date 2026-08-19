Средства ставропольских компаний на счетах и депозитах выросли на 1,3%

Объем средств юридических лиц Ставропольского края на банковских счетах и депозитах на 1 июля 2026 года составил около 219,3 млрд руб., увеличившись за год на 1,3%. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Годом ранее объем средств организаций на счетах и депозитах составлял около 216,4 млрд руб. Таким образом, за год он вырос примерно на 2,9 млрд руб.

При этом кредитный портфель юридических лиц в крае за год увеличился на 23,9% и достиг около 601 млрд руб. За январь—июнь банки выдали предприятиям региона свыше 267,3 млрд руб. кредитов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне роста средств компаний в банках снижается стоимость размещения корпоративных средств. По данным Банка России, в июне средневзвешенная ставка по краткосрочным депозитам нефинансовых организаций в России составила 12,9% годовых против 13% в мае и 18,5% в июне 2025 года. По долгосрочным депозитам ставка в июне составила 13,8% против 18,3% годом ранее.

Таким образом, за год ставка по краткосрочным корпоративным депозитам снизилась на 5,6 процентного пункта, а по долгосрочным — на 4,5 процентного пункта. Банк России относит к краткосрочным операции сроком до года, включая вклады до востребования, к долгосрочным — свыше года.

В структуре кредитного портфеля юридических лиц Ставропольского края наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — 46,7%, на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство — 23,5%, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг — 8,3%, строительство — 7,6%, оптовую и розничную торговлю — 6,8%, транспорт и связь — 3,9%. Еще 2,5% приходится на прочие виды деятельности.

Валерий Климов