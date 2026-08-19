Трое туристов из Петербурга пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Трое туристов из Санкт-Петербурга получили травмы во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. На помощь группе направились спасатели, сообщили в региональном МЧС.

Информация о происшествии поступила утром 19 августа. Туристы находились на пике 20 лет ВЛКСМ на высоте около 2,2 тыс. метров. Во время камнепада все трое получили различные ушибы.

Для оказания помощи к месту происшествия направились 16 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Матвей Николаев