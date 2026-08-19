Ставропольцы увеличили средства на вкладах на 12%

Жители Ставропольского края на 1 июля 2026 года разместили на банковских счетах и вкладах свыше 613,1 млрд руб., увеличив объем средств за год на 12,4%. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Банке России отмечают, что процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, несмотря на снижение в последние месяцы, остаются привлекательными для граждан. Ранее регулятор связывал рост объема депозитов с высокой доходностью сберегательных инструментов на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

Ставки по вкладам действительно продолжают снижаться вслед за смягчением денежно-кредитной политики. В третьей декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в рублях у десяти крупнейших банков составляла 12,83% годовых. В зависимости от срока размещения средств средние максимальные ставки находились в диапазоне от 11,30% до 12,61%.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 14% годовых. Базовый прогноз регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6% годовых, в 2027 году — 10,5–12,5%.

На фоне роста объема сбережений увеличились и поступления налога с процентных доходов. По данным УФНС России по Ставропольскому краю, поступления НДФЛ с процентов по банковским вкладам жителей региона за январь—июнь 2026 года составили 41,5 млн руб., что в 4,9 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Отдельная статистика о количестве физических лиц, уплативших налог с процентных доходов по банковским вкладам, не формируется.

Валерий Климов