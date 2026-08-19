В Геленджике с начала лета утонули семь человек

С начала лета в Геленджике семь человек погибли в результате утопления. Еще 18 пострадавших медики спасли и доставили в больницы. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

Всего с начала лета бригады скорой помощи 27 раз выезжали на вызовы, связанные с утоплением людей. Десять таких случаев произошли непосредственно в Геленджике. Восемь вызовов поступили из села Дивноморского, шесть — из Архипо-Осиповки. Еще два случая зарегистрировали в Кабардинке и один — в Кринице.

Среди пострадавших оказались семь детей. При этом, по данным станции скорой помощи, большинство несчастных случаев произошло не в море. Четыре случая утопления были связаны с бассейнами.

В результате медицинской помощи 18 человек удалось спасти и доставить в больницы. Еще двое пострадавших после происшествий отказались от госпитализации, поскольку отделались испугом.

Семь человек спасти не удалось. Четверо из них скончались во время проведения реанимационных мероприятий. Еще трое погибли до прибытия медицинских бригад.

Мария Удовик