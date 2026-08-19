Проект накопителя энергии в Крыму перенесли на 2027 год

Власти перенесли на 2027 год строительство сетевой инфраструктуры для подключения к энергосистеме Крыма накопителя мощностью 100 МВт и емкостью 600 МВт/ч. Изначально проект планировали реализовать к середине 2026 года. В мае обсуждалось перераспределение сроков: крымские 100 МВт предлагали перенести на 2027 год, а высвободившийся объем установить в Краснодарском крае в 2026 году. Помимо Крыма, «Россети» должны реализовать 250 МВт накопителей на Кубани, отмечало издание «Накануне.Ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крымская энергосистема продолжает работать с ограничениями после серии массированных атак ВСУ. 18 августа «Крымэнерго» сообщило об отключениях после ударов по объектам энергоснабжения. Ограничения действуют на всей территории полуострова, сложная ситуация отмечается на северо-западе, востоке и юге. Ограничения, которые изначально ввели в конце июня как временную меру, стали продолжительным режимом работы.

Руководитель НП «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко пояснил, что накопитель не производит электроэнергию, а перемещает ее: заряжается в периоды избытка и отдает при росте спроса. В «возрастных» энергосистемах СНЭЭ применяются для балансировки нестабильной генерации, поддержания частоты и системных услуг. Для юга России такой подход важен, поскольку днем солнечная генерация дает много энергии, а пик потребления приходится на вечер, когда выработка снижается.

По оценке эксперта, для покрытия дефицита базовым решением остается строительство необходимого объема генерации, а накопитель является дополнительным инструментом. После разряда аккумулятор снова необходимо зарядить. Кроме того, он имеет ограниченный жизненный цикл и требует обновления. Запуск СНЭЭ сам по себе не избавит Крым от дефицита, его значение заключается в повышении гибкости системы.

Мария Удовик