Аэропорт Ставрополя ввёл временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Ставрополя. Ведомство пояснило, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Ставропольском крае был введён режим беспилотной опасности. Он распространяется на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского и Шпаковского округов, а также на Невинномысск и Ставрополь.

Впоследствии ограничения на полёты были сняты — в 8:54.

Тат Гаспарян