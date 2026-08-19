Водитель Lada Granta погиб в столкновении с КАМАЗом в Дагестане

В Тарумовском районе Дагестана 54-летний водитель Lada Granta погиб после столкновения с КАМАЗом на федеральной трассе Астрахань — Махачкала. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Авария произошла 19 августа около 6:30 на 271-м км федеральной автодороги Астрахань — Махачкала.

По данным ведомства, 54-летний житель Астраханской области за рулём Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом под управлением 64-летнего жителя Сергокалинского района. Водитель Lada Granta скончался на месте.

Тат Гаспарян