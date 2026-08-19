Выдача микрозаймов на Ставрополье снизилась на 10%

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями жителям Ставропольского края в первом квартале 2026 года, составил 223,2 млн руб., сократившись на 10% год к году. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Количество заключенных договоров микрозайма также снизилось — до 3 555, что почти на 22% меньше показателя первого квартала 2025 года. В Банке России отмечают, что в регионе наблюдается охлаждение выдач микрозаймов, аналогичное общероссийскому тренду.

Задолженность по основному долгу по выданным в крае микрозаймам на 1 апреля 2026 года составила 1,2 млрд руб. За год показатель сократился почти на 1%.

По данным регулятора, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по новым кредитам и займам сроком до года была снижена со 130% до 100% от суммы займа. Ограничение распространяется на банки, МФО, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. Таким образом, при займе в 10 тыс. руб. сумма процентов, неустойки и других платежей не может превышать 10 тыс. руб., а общая сумма возврата — 20 тыс. руб.

С 1 октября 2026 года МФО не смогут выдавать новый микрозаем заемщику, у которого уже есть два действующих кредита или займа с полной стоимостью свыше 200% годовых. Получить третий такой заем будет невозможно до погашения хотя бы одного из действующих.

Еще одно ограничение вступит в силу 1 апреля 2027 года. МФО не смогут выдавать микрозаем, если у заемщика есть непогашенный кредит или заем с полной стоимостью свыше 100% годовых. Для дорогих займов также вводится трехдневный период «охлаждения» между погашением одного займа и оформлением следующего. Для займов с полной стоимостью 100% годовых и ниже такая пауза применяться не будет.

Для проверки долговой нагрузки МФО будут обязаны запрашивать сведения о заемщике во всех квалифицированных бюро кредитных историй. В Банке России ожидают, что это повысит качество оценки рисков при выдаче займов.

Роман Лаврухин