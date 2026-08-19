Водители, айтишники и управленцы вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов Ставрополья

Самые высокие зарплаты в Ставропольском крае в августе 2026 года работодатели предлагали водителям-дальнобойщикам, IT-специалистам, руководителям продаж, врачам узких специальностей и инженерам. Это следует из анализа вакансий, размещенных на hh.ru с указанным уровнем дохода, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В верхней части зарплатного рейтинга оказались вакансии для водителей категории Е и дальнобойщиков. Работодатели в Ставропольском крае предлагали таким специалистам до 250–300 тыс. руб. в месяц. Высокий уровень оплаты связан с дефицитом кадров в грузоперевозках, ненормированным графиком, междугородними и межрегиональными рейсами, а также требованиями к опыту работы.

Сопоставимые доходы предлагались IT-специалистам. Вакансии разработчиков, системных администраторов, DevOps-инженеров и специалистов по информационной безопасности в регионе доходили до 200–250 тыс. руб. в месяц. При этом часть таких предложений предполагает удаленный формат работы на федеральные компании, что позволяет специалистам получать зарплаты выше среднего уровня по краю.

В число наиболее высокооплачиваемых также вошли руководители отделов продаж, коммерческие директора и менеджеры по развитию бизнеса. В таких вакансиях доход часто складывается из фиксированной части и бонусов за выполнение планов. Совокупное вознаграждение может достигать 180–250 тыс. руб. в месяц.

Высокие зарплаты сохраняются и в медицине. Врачи узких специальностей, стоматологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и специалисты частных клиник могут рассчитывать на предложения от 150 тыс. руб. и выше. В отдельных вакансиях уровень дохода приближается к 200–250 тыс. руб. в месяц.

Среди технических специалистов наиболее высокие предложения размещались для главных инженеров, инженеров-проектировщиков, специалистов в строительстве, энергетике и агропромышленном комплексе. Работодатели готовы платить таким сотрудникам 120–200 тыс. руб. в месяц в зависимости от квалификации, опыта и готовности к командировкам.

По сравнению с массовыми вакансиями разрыв в оплате остается значительным. Для продавцов, администраторов, операторов, курьеров и сотрудников общепита предложения чаще находятся в диапазоне 40–80 тыс. руб. в месяц. Вакансии с доходом выше 150 тыс. руб. обычно требуют опыта, профильного образования, высокой ответственности или работы в сложном графике.

Эксперты рынка труда отмечают, что высокий уровень зарплат в отдельных профессиях не всегда означает массовую доступность таких доходов. Часть предложений включает премии, проценты, переработки или вахтовый формат. Тем не менее структура вакансий показывает устойчивый спрос в Ставропольском крае на водителей, IT-кадры, медиков, инженеров и управленцев в продажах.

Тат Гаспарян