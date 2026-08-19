На 52 АЗС Сочи обновили данные о наличии основных видов топлива

По состоянию на 09:00 19 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. Данные о наличии топлива предоставили операторы АЗС. Информация отражает ситуацию по четырем основным категориям горючего: сжиженному газу, бензину АИ-95, бензину АИ-92 и дизельному топливу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сжиженный углеводородный газ доступен на 14 автозаправочных станциях. Бензин АИ-95 есть на 23 АЗС, АИ-92 — на 20. Дизельное топливо представлено на 38 автозаправочных станциях.

Отдельный порядок действует на трех АЗС сети «Роснефть». На этих объектах топливом в приоритетном порядке обеспечивают общественный транспорт, а также автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб. Такой же порядок распространяется на транспорт учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города.

На трех указанных АЗС «Роснефти» предусмотрена возможность заправки по топливным картам. Кроме того, воспользоваться этими станциями могут инвалиды первой и второй групп.

Еще три автозаправочные станции сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб. Таким образом, часть объектов в Сочи работает с учетом приоритетного обеспечения транспорта, который используется для выполнения экстренных, коммунальных, медицинских и иных задач, связанных с жизнедеятельностью города.

Актуальные сведения о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии по номеру 8 (862) 296-59-90. Информация также доступна в официальном чат-боте администрации Сочи.

Продолжает работать и дополнительный телефон горячей линии +7 (988) 416-13-14. По этому номеру принимают только звонки.

Сведения о наличии отдельных видов топлива также размещают на информационных стелах автозаправочных станций. Кроме того, данные доступны на официальных сайтах и в мобильных приложениях топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».

Еще один источник информации — сервис «Яндекс Заправки». Через перечисленные каналы можно уточнять сведения о наличии топлива на автозаправочных станциях.

Мария Удовик