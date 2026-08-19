На восстановление Дагестана после паводков выделили более 12 млрд рублей

Финансирование восстановительных работ и помощи пострадавшим от наводнений в Дагестане, произошедших в марте-апреле 2026 года, превысило 12 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

В указанную сумму вошли около 500 млн руб., дополнительно выделенных республике 19 августа. Средства предназначены гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости.

Ранее выплаты пострадавшим от паводков превысили 3 млрд рублей. Помощь направили 82 тысячам жителей региона. Кроме того, в пострадавших районах Дагестана ведётся капитальный ремонт школ и возводятся новые социальные объекты.

Мария Хоперская