Смертельное ДТП с Audi и «Нивой» произошло под Выборгом

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 19 августа в поселке Лесогорский Выборгского района Ленинградской области. Столкнулись Audi и «Нива», сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель «Нивы» погиб в ДТП с Audi в Выборгском районе Ленобласти

Фото: ГКУ «Леноблпожспас» Водитель «Нивы» погиб в ДТП с Audi в Выборгском районе Ленобласти

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Авария произошла на Ленинградском шоссе около 23:30. До прибытия пожарных подразделений трех пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, среди них были водители обоих автомобилей и пассажир «Нивы». В машине скорой помощи водитель отечественного автомобиля скончался.

Еще одной пострадавшей стала 18-летняя девушка. Спасатели 108-й пожарной части Выборгского отряда «Леноблпожспаса» деблокировали ее из Audi. Девушку госпитализировали в Выборгскую больницу.

Матвей Николаев