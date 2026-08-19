Таганрог и Астрахань связал прямой автобусный маршрут

С автовокзала Таганрога впервые запустили прямой утренний автобусный рейс до Астрахани. Маршрут проходит через Ростов, Сальск, Зимовники, Элисту и Яшкуль. По словам перевозчика, открытие рейса стало ответом на неоднократные обращения пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автобус отправляется из Таганрога в 05:40. Далее он следует по расписанию: Ростов Пригородный — 07:30, Ростов Главный — 08:00, Сальск — 10:30, Зимовники — 12:20, Элиста — 15:50, Яшкуль — 17:10. В Астрахань автобус прибывает в 20:45. Время в пути составляет 15 часов 05 минут.

В обратном направлении отправление из Астрахани в 07:00. Промежуточные остановки: Яшкуль — 09:30, Элиста — 11:00, Зимовники — 14:00, Сальск — 16:00, Ростов Пригородный — 19:00, Ростов Главный — 19:35. Конечная остановка в Таганроге — в 21:00.

Мария Хоперская