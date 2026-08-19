Пляжи на Комсомольском пруду в Ставрополе сменили режим работы

В Ставрополе скорректировали режим работы пляжей на Комсомольском пруду — из-за похолодания в ночное время они теперь открыты с 8:00 до 19:00, купальный сезон завершится 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поводом послужило похолодание: температура воздуха в ночное и утреннее время опустилась ниже, чем в начале лета. Северный участок открывается раньше — с 6:00, рядом с ним дежурит спасательный пост. На территории установлены шесть санитарных модулей: один функционирует круглосуточно, остальные — с 8:00 до 22:00.

За безопасностью на воде следят 12 матросов-спасателей и 25 стажёров, а также сотрудники полиции, охраны, казаки и народные дружинники. Об этом напомнил глава Ставрополя Иван Ульянченко, призвав жителей и гостей города «соблюдать правила безопасности и бережно относиться к окружающим».

Тат Гаспарян