Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе по сбору яблок в прошлом году. В республике собрали 50 тыс. тонн, что в 3,2 раза больше показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по сбору яблок

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по сбору яблок

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Всего в ПФО собрали 307 тыс. тонн яблок — на 92% больше, чем годом ранее. Лидером стала Саратовская область с 52 тыс. тонн.

Татарстан также вошел в число лидеров округа по сбору груш. В 2025 году в республике собрали 8 тыс. тонн — более чем в десять раз больше, чем годом ранее. В ПФО урожай груш составил 64 тыс. тонн, увеличившись на 64%.

Анна Кайдалова