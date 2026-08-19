Ростовская область впервые экспортировала нут и чечевицу в Сербию

С территории Ростовской области впервые экспортировали партии нута и чечевицы в Сербию. По данным на 17 августа, двумя автомобилями было отправлено по 22 т каждой из культур. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Донского ФГБУ ЦОК АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед отгрузкой партии прошли лабораторную проверку на наличие карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Помимо этого, специалисты исследовали физико-химические показатели, содержание токсичных элементов, микотоксинов, аминокислот, радионуклидов, остаточное количество пестицидов, наличие ГМО и микробиологические показатели — в соответствии с нормативами качества и безопасности, международными и национальными стандартами, а также требованиями страны-импортера и условиями контракта.

В 2024 и 2025 годах донской регион поставлял в Сербию шлифованное пшено.

Константин Соловьев