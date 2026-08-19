В Татарстане на строительство промышленных парков из бюджета республики выделят 305 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на строительство промпарков направят 305 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане на строительство промпарков направят 305 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из этой суммы 83,4 млн руб. предусмотрено на второй этап строительства промпарка «Арский», еще 207,5 млн руб. — на инженерную и дорожную инфраструктуру промпарка «Турбина» в Зеленодольском районе. Кроме того, 14 млн руб. направят на строительство кабельной линии к административно-лабораторному зданию инспекции в Казани.

Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики.

Анна Кайдалова