В Татарстане на строительство промпарков направят 305 млн рублей
В Татарстане на строительство промышленных парков из бюджета республики выделят 305 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В Татарстане на строительство промпарков направят 305 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Из этой суммы 83,4 млн руб. предусмотрено на второй этап строительства промпарка «Арский», еще 207,5 млн руб. — на инженерную и дорожную инфраструктуру промпарка «Турбина» в Зеленодольском районе. Кроме того, 14 млн руб. направят на строительство кабельной линии к административно-лабораторному зданию инспекции в Казани.
Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики.