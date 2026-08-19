До 50 тыс. иностранцев могут приехать в Петербург на концерты Канье Уэста

До 50 тыс. иностранных зрителей могут приехать в Петербург на концерты рэпера Канье Уэста, предположил продюсер Иосиф Пригожин в интервью 360.ru.

По его словам, у исполнителя большая зарубежная аудитория, поэтому значительная часть билетов может быть приобретена иностранными поклонниками. Дополнительным фактором Пригожин назвал транспортную доступность Петербурга, в том числе возможность поездок через Финляндию.

Продюсер также предположил, что гонорар артиста за выступления может составить не менее $20 млн. При этом он подчеркнул, что не располагает точной информацией о стоимости концертов и оценил сумму исходя из предполагаемого количества зрителей и цен на билеты.

Матвей Николаев