Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд рассмотрит дело о хищении 400 млн рублей при строительстве школы в Кузбассе

Уголовное дело о хищении при строительстве школы рассмотрят в Кемеровской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Перед судом предстанет заместитель гендиректора строительной компании, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы). Глава фирмы-подрядчика скрылся и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, гендиректор строительной компании и его зам в 2022 году заключили контракт на строительство здания общеобразовательной школы в Белове стоимостью свыше 2 млрд руб. С декабря 2022 года по февраль 2023 года подрядная организация получила аванс в размере 607 млн руб. Около 400 млн руб. из этой суммы, установило расследование, были похищены. Оставшиеся деньги удалось вернуть в бюджет.

В прокуратуре рассказали, что школа не построена, ущерб превысил 400 млн руб. Для его возмещения на имущество руководства строительной компании общей стоимостью более 150 млн руб. наложен арест.

Илья Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд