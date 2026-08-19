Суд рассмотрит дело о хищении 400 млн рублей при строительстве школы в Кузбассе

Уголовное дело о хищении при строительстве школы рассмотрят в Кемеровской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Перед судом предстанет заместитель гендиректора строительной компании, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы). Глава фирмы-подрядчика скрылся и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, гендиректор строительной компании и его зам в 2022 году заключили контракт на строительство здания общеобразовательной школы в Белове стоимостью свыше 2 млрд руб. С декабря 2022 года по февраль 2023 года подрядная организация получила аванс в размере 607 млн руб. Около 400 млн руб. из этой суммы, установило расследование, были похищены. Оставшиеся деньги удалось вернуть в бюджет.

В прокуратуре рассказали, что школа не построена, ущерб превысил 400 млн руб. Для его возмещения на имущество руководства строительной компании общей стоимостью более 150 млн руб. наложен арест.

Илья Николаев