В Ростове на рынках микрорайона «Темерник» изъяли более 5 тысяч единиц контрафакта

В Ростове-на-Дону целью рейдов полицейских в районе микрорайона «Темерник» стали законность торговли, противодействие сбыту контрафакта и соблюдение условий аренды муниципальных участков. Об этом сообщил начальник УЭБиПК донского главка МВД Александр Туркин на пресс-конференции с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, на торговых павильонах пресекли 19 фактов реализации контрафактной продукции — сумок, обуви и одежды известных брендов. Из незаконного оборота изъяты более 5,2 тыс. единиц товаров. МВД возбудило пять уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Помимо этого, правоохранители выявили семь фактов ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации — в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Совместно с региональным департаментом потребительского рынка и городской администрации полицейские зафиксировали 70 нарушений правил благоустройства территорий, 33 — торговли в неустановленных местах, два — при обращении с отходами производства и потребления, демонтированы три нестационарных торговых объекта. Подрядные организации района вывезли и утилизировали более 2 т смешанных отходов со свалочных очагов и тротуаров.

Александр Туркин также отметил, что проверки на рыночных комплексах будут продолжаться.

Константин Соловьев