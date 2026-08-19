В Татарстане 78% жителей используют нейросети как «черновик» перед рабочим общением с коллегами или руководством. Такие данные приводят hh.ru и Level Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 78% татарстанцев используют ИИ перед разговором с начальством

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ 78% татарстанцев используют ИИ перед разговором с начальством

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Регулярно это делают 31% опрошенных, еще 47% — только в сложных рабочих ситуациях, 22% не используют ИИ таким образом.

Кроме того, 61% респондентов сначала задают рабочий вопрос нейросети, чтобы проверить его корректность, и только после этого обращаются к коллегам или руководителю.

По данным исследования, 44% пользователей считают, что ИИ помогает им проще объяснять свою позицию начальству: нейросеть позволяет заранее структурировать аргументы и подобрать формулировки.

Анна Кайдалова