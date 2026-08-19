На Ставрополье отменили угрозу беспилотной опасности

В 13 муниципалитетах Ставропольского края, где ранее была объявлена угроза беспилотной атаки, отменили режим опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее угрозу применения БПЛА объявили на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе.

Мария Хоперская