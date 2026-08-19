Полиция изъяла у челябинца более 8 кг марихуаны

В Центральном районе Челябинска задержали 44-летнего мужчину, у него обнаружили и изъяли 29 контейнеров с марихуаной, общая масса которой составила 130 гр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В рамках межведомственной операции «Мак-2026» стражи порядка провели обыск в месте проживания задержанного, где обнаружили еще более 8,5 кг марихуаны, которые задержанный собирался сбыть.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на преступление и сбыта наркотиков.

Алиса Дубинец