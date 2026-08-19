Новый круизный лайнер свяжет Новороссийск со Стамбулом и Афинами

Объединенная судостроительная компания (ОСК) представила проект нового круизного лайнера для плавания по Чёрному морю. Разработчиком выступило конструкторское бюро «Вымпел». Все маршруты судна будут проходить через Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Среди предложенных маршрутов — кольцевой рейс Новороссийск — Сочи — Батуми — Трабзон — Стамбул — Варна — Констанца — Севастополь — Ялта — Новороссийск. Помимо этого, предусмотрены круизы из Новороссийска через Стамбул в порты Средиземного моря: Афины, Родос и Измир. Также запланированы безвизовые рейсы и внутренний маршрут Новороссийск — Сочи — Ялта — Севастополь — Новороссийск.

Лайнер рассчитан примерно на 2 тыс. пассажиров. На борту предусмотрено более 1 тыс. двухместных кают, из которых 15 — гранд-сьюты повышенной комфортности и увеличенной площади. Пассажирам будут доступны рестораны и бары, театр, магазины, бассейн, спа и фитнес-зоны, спортивные площадки и детские развлечения.

Длина судна составит около 251 м, максимальная скорость — до 22 узлов. Численность экипажа — около 600 человек. Сроки спуска лайнера на воду пока не определены.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что новороссийская компания ООО «Черноморские круизы», являвшаяся оператором пассажирского теплохода «Князь Владимир», приняла решение о добровольной ликвидации. Согласно сообщению, единственный участник общества принял решение о ликвидации с 28 июля 2026 года и назначении ликвидационной комиссии.

Анна Гречко