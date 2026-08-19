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Новый круизный лайнер свяжет Новороссийск со Стамбулом и Афинами

Объединенная судостроительная компания (ОСК) представила проект нового круизного лайнера для плавания по Чёрному морю. Разработчиком выступило конструкторское бюро «Вымпел». Все маршруты судна будут проходить через Новороссийск.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Среди предложенных маршрутов — кольцевой рейс Новороссийск — Сочи — Батуми — Трабзон — Стамбул — Варна — Констанца — Севастополь — Ялта — Новороссийск. Помимо этого, предусмотрены круизы из Новороссийска через Стамбул в порты Средиземного моря: Афины, Родос и Измир. Также запланированы безвизовые рейсы и внутренний маршрут Новороссийск — Сочи — Ялта — Севастополь — Новороссийск.

Лайнер рассчитан примерно на 2 тыс. пассажиров. На борту предусмотрено более 1 тыс. двухместных кают, из которых 15 — гранд-сьюты повышенной комфортности и увеличенной площади. Пассажирам будут доступны рестораны и бары, театр, магазины, бассейн, спа и фитнес-зоны, спортивные площадки и детские развлечения.

Длина судна составит около 251 м, максимальная скорость — до 22 узлов. Численность экипажа — около 600 человек. Сроки спуска лайнера на воду пока не определены.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что новороссийская компания ООО «Черноморские круизы», являвшаяся оператором пассажирского теплохода «Князь Владимир», приняла решение о добровольной ликвидации. Согласно сообщению, единственный участник общества принял решение о ликвидации с 28 июля 2026 года и назначении ликвидационной комиссии.

Анна Гречко

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