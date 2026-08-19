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В Ростовской области за сутки потушили 54 пожара, один человек погиб

В Ростовской области 18 августа за сутки потушили 54 пожара. Один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Из общего числа возгораний 16 носили техногенный характер — одно из них оказалось смертельным. Кроме того, зафиксировали 19 случаев загорания сухой растительности и 19 возгораний мусора.

Помимо тушения пожаров, спасатели ликвидировали последствия двух дорожно-транспортных происшествий и одного инцидента на воде.

К реагированию на чрезвычайные ситуации привлекли 420 человек личного состава и 105 единиц техники.

Мария Хоперская

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