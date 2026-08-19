Ровно 35 лет назад, 19–21 августа 1991 года, в стране была предпринята попытка госпереворота. Группа советских руководителей создала Государственный комитет по чрезвычайному положению и попыталась отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. Сопротивление действиям ГКЧП оказали президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники. Где встретили Августовский путч уральские элитарии — в рубрике «Прямая речь» «Ъ-Урал».

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Александр Дроздов, исполнительный директор Ельцин-центра:

— В 1991–1996 годы я был главным редактором и исполнительным директором газеты «Россия». О попытке переворота я узнал 19 августа, находясь в отпуске в 230 км от Москвы, в деревне в Тверской области. Связи, конечно же, не было никакой. Один из моих соседей по даче уловил краем уха по своему японскому радиоприемнику, что в Москве происходят события, которые он обрисовал, прибежав ко мне, очень образно и коротко: «Там в Москве твоих демократов как котят душат». Ну, оставаться равнодушным к такому аналитическому заключению мне было никак невозможно, поэтому я прыгнул в машину и погнал в Москву.

Приехал я в середине дня. Причем на полпути обнаружил, что ни одного со мной документа нет — по крайней мере, документов на машину не было, паспорта не было. А единственное, что было у меня на руках — удостоверение газеты «Россия» Президиума Верховного Совета РФСР, которое давало право прохода в Белый дом. Там на четвертом этаже находилась наша небольшая редакция.

Вокруг Белого дома толпились люди, и к этому моменту я в пути по радио послушал более-менее связные объяснения. Все сотрудники редакции были на месте, все уже знали, что надо делать. Уже без меня начали даже не на ксероксе, а на ротапринте множить листовки с описанием происходящих событий — так сказать, взгляд изнутри на окружающий общественно-политический ландшафт.

Так начались эти три с лишним дня, предельно насыщенные событиями, людьми, встречами, знакомствами… Какой-то круговорот событий у Белого дома, который подхватывал и нес всех. Это было ощущение очень редкое и потом практически не повторявшееся — слияние с настроениями людей, с историей, в конце концов. Все это звучало одной ровной, мощной, победной торжественной нотой.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Борис Лозовский, профессор, экс-декан факультета журналистики УрФУ:

— Новость о путче я встретил перед посадкой в самолет в Москву — я полетел туда представлять рукопись. Приехал в издательство и узнал от его работников, что происходит. Остановился я у своего приятеля, актера театра на Таганке Валерия Черняева. Он мне сказал: «Поехали туда». И мы поехали к Дому правительства.

Там было уже полно народу, кое-как мы пробились поближе к трибуне, откуда вещал Борис Ельцин. Я уже не помню, о чем он говорил, но видел, что его закрывали щитами — видимо, думали, что могут быть попытки в него выстрелить. Рядом стоял Геннадий Бурбулис — я хорошо его знал еще по университету, мы с ним дружили. Там было много зарубежных агентств. Я помню, какая-то американская тетенька — я бы сказал, весьма симпатичная — подходила к танкистам с микрофоном и опрашивала их.

Я подумал, что надо бы поучаствовать, откликнуться на призывы в качестве защитника Белого дома, но моя воинская специальность «водитель среднего танка» не подошла. Мы слонялись, думали что делать, торчали там всю ночь и ждали — вдруг будет штурм Белого дома. К утру мы уехали, день проспали, и к вечеру поехали туда снова. Опять всю ночь пробыли там, а потом стало понятно, что главное уже произошло. Я вернулся в издательство, там заключили договор. Вот такой у меня был август 1991 года.

Эти дни нас всех взбудоражили. Было впечатление, что мы присутствуем при поворотном, не похожем ни на что событии. Это было что-то неизведанное, но обещающее нечто такое, что воодушевляло. Было ощущение новизны и одновременно отсутствие боязни относительно того, чем это все закончится. И эта огромная толпа народа давала мощный заряд оптимизма, не всегда даже объяснимого.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Максим Марамыгин, директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ:

— В августе я был дома, в Екатеринбурге, и заканчивал кандидатскую диссертацию. Сидел за печатной машинкой и шлепал последний вариант диссертации, чтобы лететь в Санкт-Петербург и представить его своему научному руководителю. Рядом у меня стоял телевизор, я в прямом эфире все это наблюдал, печатал, потом отвлекался на то, как там танки едут, и сопереживал телевизору, тут же отвлекался, печатал текст дальше... Я очень переживал за этот обстрел Белого дома, воспринимал очень близко к сердцу, поэтому я это прекрасно помню.

В Екатеринбурге, я помню, очень четко проявилась разница между городскими депутатами и областными. Потому что городские, как более революционно и демократически настроенные, сразу же проголосовали за возвращение городу имени Екатеринбург, а областные очень осторожно и спокойно отнеслись к переименованию. У меня так получилось, что я из Свердловска улетел учиться в Ленинград, а вернулся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

Этот момент фактически разрезал время на до и после. Это было время надежд на то, что что-то изменится, что-то будет лучше, что-то будет по-другому. Потому что поздний Советский Союз — это безумные очереди, тотальный дефицит. Я жил в Питере и летал в Екатеринбург каждый месяц, возил сумки с едой, потому что не было ничего. Это, конечно, все ненормально было, поэтому была надежда, что что-то изменится и станет лучше. Но не все стало лучше, прямо скажем.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области:

— 19 августа 1991 года я сдавал вступительные экзамены в Литературном институте им. Горького. В перерыве спустился по Тверской к Кремлю и бродил, рассматривая военное оцепление Красной площади. Вместе с другими зеваками. После вернулся в институт. Настроение было нервное. С одной стороны, мы — абитуриенты, боялись политических репрессий — этот страх буквально висел в воздухе, с другой — не совсем серьезно воспринимали происходящее — в силу отсутствия жизненного опыта, да и головы другим были заняты. Перспектива поступить в легендарный Литинститут, в моем случае в мастерскую прозы Юрия Томашевского, занимала меня куда больше, чем политика. Не знаю как другие, а мы уже вытрясли из своих голов труху реального социализма и жили будущей демократической Россией. Вот когда в 1993 году победил Ельцин — это были дни восторга.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— В тот момент я работала в Реже редактором газеты «Режевская весть», в Реже была достаточно спокойная атмосфера, мы слушали, что нам говорила область, сразу это все делали. Я помню, я пришла в типографию, и там рабочие задавали много вопросов, потому что всегда говорили: типографисты — они как будто более политизированные. Но мы все говорили им одно и то же — что теперь уже Россия не свернет с того пути, который начала, и мы будем работать в той обстановке, в какой сейчас, потому что пошли новым демократическим путем.

Я сама участвовала в заседании областного штаба на почтамте, там говорили, что происходит в Свердловской области и что надо делать. Хорошо помню, что в городе не было смуты, он жил своей прежней жизнью и не рассчитывал — как в некоторых местах — участвовать в каких-то попытках отстоять свое советское прошлое.

Мы очень поверили в то, что так будет всегда: гласность, перестройка. У газеты «Режевская весть» был тираж 15 тыс. экземпляров — сегодня таких тиражей нет. Ее любили, знали, ей верили. Мне казалось, что так будет всегда.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вячеслав Вегнер, депутат законодательного собрания Свердловской области от «Единой России»:

— В то время я работал на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в Новоуральске, и главными были дисциплина, регламент, инструкция и соблюдение требований закона. Любое нарушение правил для нас было чрезвычайным происшествием, которое могло привести к непоправимому результату.

На предприятии и для меня лично действия ГКЧПистов вызвали явное неодобрение и неприятие — их вид на экране телевизора не вселял уверенность в их действиях.

По цехам и управлению прошли собрания, где роль предприятия была определена как становой хребет ядерного щита. И, соответственно, не вестись на провокации со стороны Янаева и его приспешников.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Евгений Чепчугов, глава Режевского муниципального округа:

— Я пришел домой с прогулки, мне было 12 лет, и мама говорит: «Слушай, Жень, ты поменьше гуляй давай, тут вон что в стране происходит». Как сейчас помню этот момент, он почему-то произвел на меня впечатление, что непонятно, что дальше будет. Даже помню расположение вещей и мебели в комнате. Оказалось, что многое в стране впоследствии поменялось. Наверное, это понимали мои родители, а мне просто инстинктивно передалось их восприятие ситуации. Был завершен этап жизни целой страны. Это воспоминание пронес с собой через всю жизнь до 47 лет.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Константин Киселев, депутат Екатеринбургской городской думы от «Яблока»:

— Я был на Японском море под Владивостоком и плавал с аквалангами с целой группой дайверов. Когда услышали, что произошло, то первое желание было бросить все, взять билеты и лететь в Москву помогать против путчистов, но у дайверов своя дисциплина: командир сказал, что сидим на месте — с нами были женщины, дети. Очень резко изменилось и поведение пограничников — если раньше они были абсолютно лояльны: ребята, плавайте, ловите гребешков, трепангов, то в моменте их лица стали каменными с настроением: «Ну вот, кончилась ваша вольница».

Мы, не отрываясь, сидели около радиоприемников в палатках, ловили новости из Москвы, и когда достаточно быстро стало ясно, что все закончилось, то мы выдохнули, и пограничники исчезли, опять все стало приветливо. Настроение было не допустить возврата к прошлому, отчетливо помню эти дни.