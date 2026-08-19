Структура ТДСК стала владельцем земли под КРТ в переулке Просторном в Томске

Единственным участником торгов на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 9 га в районе переулка Просторного и улицы Нижне-Луговой в Томске стало АО «Том-Дом ТДСК». Компания входит в состав одного из крупнейших строительных холдингов Сибири — Группы компаний ТДСК. Застройщик предложил выкупить участок по начальной цене лота — за 96 млн руб.

Победителю предстоит расселить 12 аварийных многоквартирных и 8 индивидуальных жилых домов. На освободившейся территории застройщик возведет многоэтажное жилье и современную инфраструктуру, в том числе школу на 825 мест. Проект должен быть реализован в течение 10 лет.

АО «Том-Дом ТДСК» зарегистрировано в Томске в 1997 году и работает в сфере архитектурной деятельности. По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 101 млн руб., чистая прибыль — 39 тыс. руб.

Лолита Белова