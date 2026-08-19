В Кабардино-Балкарии выявили опасного паразита пчел — клеща Varroa

Специалисты отдела исследования болезней животных филиала ФГБУ ЦОК АПК в Кабардино-Балкарии выявили возбудителя варроатоза — клеща рода Varroa — в ходе микроскопического исследования пчелиного расплода на наличие паразитарных болезней. Результаты направлены в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

В филиале пояснили, что варроатоз — опасное паразитарное заболевание, вызываемое паразитом Varroa destructor, которое наносит значительный экономический ущерб пчеловодческой отрасли. Промедление при первых признаках поражения пчелиных семей грозит не только резким падением продуктивности, но и их полной гибелью.

Эксперты ЦОК АПК рекомендуют тщательно подходить к выбору места для ульев с учётом биологических потребностей пчелиных семей и условий окружающей среды, строго соблюдать санитарные нормы при работе с пчеловодческим инвентарём и защитной одеждой, своевременно вносить лечебные подкормки в зависимости от сезона, а также регулярно проводить дезинфекцию и очистку ульев.

Мария Хоперская