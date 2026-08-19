На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Неблагоприятная погода ожидается местами 19 и 20 августа. В отдельных районах прогнозируют сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом ветер может усилиться, его порывы будут достигать 20 м/с, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Синоптики предупреждают о комплексе неблагоприятных погодных явлений, которые ожидаются в регионе в ближайшие два дня. Основными из них станут сильные осадки, грозы, град и порывистый ветер. По прогнозу, непогода будет носить локальный характер и затронет отдельные районы Краснодарского края.

19 и 20 августа в некоторых районах края возможны сильные дожди и ливни. Осадки будут сопровождаться грозами и градом.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды жителям Краснодарского края рекомендуют соблюдать осторожность во время грозы. В период действия неблагоприятных погодных условий рекомендуется по возможности не находиться на открытой местности. Особое внимание следует уделить ситуации во время грозы и усиления ветра.

Из-за сильных осадков и грозовых явлений могут ухудшаться условия на дорогах. Автомобилистам необходимо учитывать возможное снижение видимости и мокрое дорожное покрытие. При выпадении сильного дождя видимость на дороге может ухудшаться, а мокрая поверхность увеличивает риски при движении.

Отдельное предупреждение касается периода усиления ветра. При порывах до 20 м/с автомобилистам рекомендуют не оставлять машины рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами. Такие места во время сильного ветра могут представлять опасность для людей и транспорта.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

Мария Удовик