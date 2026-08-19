В Дагестане за три года зарегистрировали 88 компьютерных клубов

По данным аналитиков пресс-службы Контур.Фокус, число компьютерных клубов в Дагестане выросло с 2 в начале 2023 года до 76 в августе 2026-го. Об этом сообщил «РБК Кавказ». В Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) пояснили, что столь резкая динамика во многом объясняется переходом компаний на новый код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Расхождение между официальной статистикой и реальным положением дел подтверждают данные агрегатора Langame. По состоянию на 1 августа 2026 года Контур.Фокус насчитывал в Краснодарском крае 101 организацию, в Ростовской области — 43, в Дагестане — 76. Агрегатор Langame в августовском срезе фиксировал по тем же регионам 374, 148 и 133 площадки соответственно.

Согласно данным пресс-службы Контур.Фокус, с января 2023 по июль 2026 года в Дагестане было зарегистрировано 88 новых организаций в этом сегменте: 2 — в 2023 году, 17 — в 2024-м, 42 — в 2025-м, 27 — в 2026-м. За тот же период ликвидированы 15 компаний.

Мария Хоперская