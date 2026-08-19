Петербург накроют сильные дожди, воздух прогреется лишь до +16 градусов

В Санкт-Петербурге 19 августа ожидается прохладная и дождливая погода. Утром в городе было около +13,6 градуса, а днем воздух прогреется лишь до +14…+16 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильные дожди и похолодание до +14 градусов ожидаются в Петербурге 19 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сильные дожди и похолодание до +14 градусов ожидаются в Петербурге 19 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в Санкт-Петербурге пройдут сильные, местами очень сильные дожди. Ветер будет северо-западным и западным, умеренным.

Атмосферное давление ночью продолжит снижаться, днем существенно не изменится.

Солнце в Санкт-Петербурге 19 августа взошло в 05:21, закат ожидается в 20:41. Продолжительность светового дня составит 15 часов 20 минут.

В ближайшие дни станет немного теплее. В четверг, 20 августа, ожидаются кратковременные дожди и +17…+19 градусов, а в пятницу температура поднимется до +18…+20 градусов. При этом осадки также сохранятся.

Матвей Николаев