Минимущество Дагестана взыскивает с арендаторов почти 500 млн рублей

Министерство имущественных отношений Дагестана по итогам первого полугодия в рамках претензионно-исковой работы направило 71 претензию на общую сумму 308,1 млн руб. контрагентам, нарушившим условия договоров аренды государственного имущества. Об этом сообщили «РБК Кавказ» в ведомстве.

Помимо этого, министерство подало 58 исковых заявлений в суды на сумму 488,9 млн руб. За тот же период арендаторы добровольно погасили 17 млн руб. задолженности.

В 2026 году более 20 судебных актов были рассмотрены в пользу Минимущества. Споры затрагивали вопросы аренды и возврата земельных участков, взыскания долгов, кадастровой стоимости, сведений ЕГРН, границ участков, а также законности решений о предоставлении и выкупе имущества.

Мария Хоперская