Военные отразили две атаки ВСУ на Севастополь за ночь, нейтрализованы 13 БПЛА

В Севастополе за ночь отразили две атаки ВСУ. ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По его информации, в отражении атак участвовали российские военнослужащие, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. За ночь они нейтрализовали 13 беспилотников. Господин Развожаев отметил, что в результате атак люди не пострадали.

Спасательная служба к утру зафиксировала два возгорания травы в Балаклавском районе Севастополя. Других сведений о последствиях атак в сообщении губернатора не приводится.

Господин Развожаев также предупредил жителей города об опасности при обнаружении обломков беспилотников или целых аппаратов. В таких случаях он призвал не приближаться к находке и сразу сообщать о ней по номеру 112.

Губернатор отдельно напомнил о необходимости ориентироваться только на официальные сообщения при получении информации о последствиях атак.

Мария Удовик