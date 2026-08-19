Беспилотную опасность объявили в 13 муниципалитетах Ставрополья

На территории 13 муниципалитетов Ставропольского края объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Угрозу применения БПЛА объявили на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе.

«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112»,— добавил господин Владимиров.

Мария Хоперская