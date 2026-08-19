В Верхнем Уфалее в ДТП погибла водитель

После столкновения автомобилей в Верхнем Уфалее погибла водитель одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 18 августа 26-летний водитель Haval Jolion при прохождении правого изгиба дороги выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 48-летней гражданки. В результате ДТП она скончалась в медицинском учреждении. Водителю Haval оказали разовую медпомощь, его 26-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Виталина Ярховска