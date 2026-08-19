Росгвардия и МЧС провели учения с руководителями школ Ставрополя

В Ставрополе накануне нового учебного года прошли масштабные учения по антитеррористической защищённости образовательных учреждений. В тренировках участвовали более 230 руководителей и их заместителей из городских школ и детских садов, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Практические занятия организовали на базе школы № 1, куда съехались представители всех образовательных учреждений города и охранных предприятий. Совместно с сотрудниками Росгвардии, полиции, ГИБДД и МЧС участники отработали действия при различных сценариях террористической угрозы: вооружённом нападении, применении горючих жидкостей и угрозе с использованием беспилотников.

По итогам учений во всех городских школах проверили работоспособность систем безопасности, документацию на постах охраны, целостность ограждений и техническую укреплённость объектов. Для каждого образовательного учреждения разработан индивидуальный алгоритм действий при террористической угрозе с учётом специфики здания и числа учащихся. Аналогичные тренировки планируется проводить регулярно на протяжении всего учебного года.

Мария Хоперская